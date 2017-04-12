Серійного грабіжника та вбивцю засуджено на Хмельниччині

Як повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець, цей засуджений 35-річний житель міста Старокостянтинів не працював, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів та перебував у місцях позбавлення волі.

Однак, останній на шлях виправлення не став та взявся за старе.

Так, у квітні минулого року він з будинку, де раніше винаймав житло, викрав телевізор.

Пізніше, під час відпочинку в одному із розважальних закладів міста, зловмисник напідпитку почав з’ясовувати стосунки із товаришем по чарці. Відвівши знайомого осторонь, вдарив його кулаком в обличчя, від чого захмелілий чоловік впав на землю.

Замість того, щоб негайно надати медичну допомогу знайомому самостійно або покликати когось на допомогу, він перевірив вміст кишень непритомного потерпілого та забрав знайдений там телефон.

Лише після цього злочинець повернувся до решти відпочиваючих та, не признавшись у скоєному, повідомив, що потерпілий через випите впав посеред дороги та потребує допомоги.

Через кілька днів, від отриманих тілесних ушкоджень, чоловік помер у лікарні, а викрадений у нього телефон, зловмисник продав всього за 40 грн.

Шепетівський міськрайонний суд на підставі беззаперечних доказів визнав особу винуватою у викраденні чужого майна, вчиненому повторно та поєднаному з проникненням у житло, розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст.185, ч.4 ст.187, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Засудженому призначено покарання у виді 9 років 1 місяця позбавлення волі із конфіскацією майна, крім житла.

Вирок суду набрав законної сили та засудженого направлено до місця відбування покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області