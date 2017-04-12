Підозрювану у вбивстві молоду жінку екстрадують з Єгипту до України

Прокуратура Рівненської області скерувала через Генеральну прокуратуру України запит до Арабської Республіки Єгипет щодо екстрадиції на батьківщину 24-річної громадянки України.

Нагадаємо, у лютому 2017 року в одній із квартир житлового будинку в м.Рівне знайдено мертвим із наявними ознаками ножових поранень 37-річного чоловіка-відомого перукаря. У вчиненні умисного вбивства підозрюється його колишня дружина, яка після скоєння злочину виїхала за кордон, у зв’язку з чим каналами Національного центрального бюро Інтерполу була оголошена в розшук.

У березні цього року правоохоронні органи Арабської Республіки Єгипет встановили місцезнаходження вказаної особи та затримали останню, про що відповідно до вимог міжнародно-правових договорів повідомили компетентні органи України.

- У свою чергу, прокуратура Рівненської області підготувала та скерувала до правоохоронних органів іноземної держави запит про екстрадицію втікачки, підтвердивши таким чином намір про вимогу видати жінку в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, - поінформував прокурор прокуратури Рівненської області з міжнародно-правових доручень Олексій Корольов.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 115 КК (умисне вбивство), триває.

Підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області