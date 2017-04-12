На Київщині п’яний водій за кермом збив дитину та поїхав далі
На Київщині п’яний водій за кермом збив дитину та поїхав далі
До чергової частини Яготинського відділення поліції, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Центральній, невідомий водій керуючи автомобілем «ВАЗ-2101», білого кольору, скоїв наїзд на 10-річну школярку.
Керманич, не зупинивши авто, з місця ДТП втік.
Внаслідок наїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелом лівого стегна та перелом тазу.
На місце події виїхали працівники поліції. Згодом, водія-втікача було затримано. Ним виявився 30-річний чоловік, мешканець сусіднього села, який раніше вже мав проблеми із законом.
Обтяжує провину керманича той факт, що він знаходився за кермом у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 2,75 проміле алкоголю в крові, при допустимій нормі 0,2 проміле.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області