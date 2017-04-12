На Київщині п’яний водій за кермом збив дитину та поїхав далі

До чергової частини Яготинського відділення поліції, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Центральній, невідомий водій керуючи автомобілем «ВАЗ-2101», білого кольору, скоїв наїзд на 10-річну школярку.

Керманич, не зупинивши авто, з місця ДТП втік.

Внаслідок наїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелом лівого стегна та перелом тазу.

На місце події виїхали працівники поліції. Згодом, водія-втікача було затримано. Ним виявився 30-річний чоловік, мешканець сусіднього села, який раніше вже мав проблеми із законом.

Обтяжує провину керманича той факт, що він знаходився за кермом у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 2,75 проміле алкоголю в крові, при допустимій нормі 0,2 проміле.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області