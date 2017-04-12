На Сумщині вагітна дружина замовила вбивство власного чоловіка

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області Слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області попереджено вбивство чоловіка.

На даний час 30-річна жінка, яка замовила кілера для свого колишнього обранця, затримана в порядку ст. 208 КПК України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про вручення повідомлення про підозру в готуванні до замовлення вбивства (ст. 14/ ч. 2 п. 11 ст. 115 КК України).

Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що подружжя проживало разом близько 7 років у Конотопі, за цей час їх родина поповнилась двома дітками. Згодом стосунки пари зіпсувались, жінка знайшла собі іншого, з яким жила останнім часом окремо та очікує від нього дитину.

ЇЇ 33-річний законний чоловік, який зловживав спиртними напоями, залишився в їх спільному помешканні. Це не влаштовувало підозрювану і вона вирішила позбутися свого чоловіка.

З пропозицією позбавити життя батька її дітей, яким зараз 7 та 3 роки, жінка звернулась до свого знайомого. Життя колишнього коханого вона оцінила в дві тисячі гривень, при цьому частину коштів передала «кілеру» як завдаток, решту обіцяла після виконаної роботи.

Приголомшений найманець відразу повідомив поліцію. За результатом проведеної спецоперації, під час якої правоохоронці інсценували вбивство чоловіка, зробили відповідне фото, яке «кілер» показав підозрюваній та отримав від неї обіцяну винагороду, у вівторок, 11 квітня 2017 року, жінка була затримана.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області