Поліція повідомила деталі затримання підозрюваного у вбивстві журналіста

Підозрюваного затримали у Васильківському районі Київської області. Зловмисник чинив опір та намагався втекти. Його затримали працівники кримінальної поліції за підтримки батальйону поліції особливого призначення. Зловмисник знаходився у державному розшуку з 2015 року.

Після тривалих пошуків оперативники отримали інформацію про можливе місцеперебування розшукуваного. Спільно з працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України було розроблено спецоперацію по затриманню підозрюваного.

Працівники поліції декілька діб відстежували чоловіка, коли зловмисник з’явився за вказаною адресою, правоохоронці його затримали.

Під час спецоперації по затриманню зловмисник почав чинити опір та намагався втекти на автомобілі, протаранивши авто поліцейських. Спецпризначенці відкрили вогонь по колесах авто та затримали зловмисника.

Постраждалих немає. У затриманого, під час обшуку виявлено вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що Василя Сергієнка зловмисники викрали в квітні 2014 року з двору власного помешкання в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

Згодом його тіло знайшли за 15 кілометрів від міста, закопаним у лісі. У липні 2015 року трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в причетності до вбивства журналіста було затримано на території Черкаської області, зараз вони перебувають на лаві підсудних.

За матеріалами Департаменту комунікаціїм Національної поліції України