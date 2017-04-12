У Жмеринському районі рятувальники звільнили дитину з металевої пастки

У Жмеринському районі рятувальники звільнили дитину з металевої пастки

20:30 12.04.2017
У Жмеринському районі рятувальники звільнили дитину з металевої пастки

О 19:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в під'їзді на першому поверсі в перилах сходів заблокована 6-річна дитина.

До місця виклику було направлено черговий караул ДПРЧ-8. По прибуттю до місця пригоди особовим складом було проведено роботи з деблокування дитини, 2011 року народження.

За допомогою  електроінструменту бійці ДСНС розрізали пруття та звільнили голову хлопчика із металевої пастки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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