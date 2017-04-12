На Донеччині людину жахливо вбила бетонна плита

Напередодні, о 21:38, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що території покинутої ферми у с. Андріївка Слов’янського району на людину впала бетонна плита.

На місце події прибули рятувальники та працівники місцевої пожежної команди. Вони встановили, що місцевий мешканець заліз у силосну яму, що тривалий час не функціонувала. В результаті на чоловіка впала бетонна плита і він загинув на місці. Працівники місцевої пожежної команди, за допомогою домкрата підняли плиту, після чого далося вилучити тіло загиблого.



На місці події працювали 2 рятувальників 6-го Державного пожежно-рятувального загону та 4 працівника місцевої пожежної команди «Андріївка», а також 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

