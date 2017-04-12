На Донеччині людину жахливо вбила бетонна плита

На Донеччині людину жахливо вбила бетонна плита

10:40 12.04.2017
На Донеччині людину жахливо вбила бетонна плита

Напередодні, о 21:38, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що території покинутої ферми у с. Андріївка Слов’янського району на людину впала бетонна плита.

На місце події прибули рятувальники та працівники місцевої пожежної команди. Вони встановили, що місцевий мешканець заліз у силосну яму, що тривалий час не функціонувала. В результаті на чоловіка впала бетонна плита і він загинув на місці. Працівники місцевої пожежної команди, за допомогою домкрата підняли плиту, після чого далося вилучити тіло загиблого.

На місці події працювали 2 рятувальників 6-го Державного пожежно-рятувального загону та 4 працівника місцевої пожежної команди «Андріївка», а також 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.