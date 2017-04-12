У Львові літню жінку вбило… просте підгоряння їжі на плиті

У Львові літню жінку вбило… просте підгоряння їжі на плиті

16:00 12.04.2017
У Львові літню жінку вбило… просте підгоряння їжі на плиті

О 12:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Львові по вул. Широка, 92 виникло підгоряння їжі на плиті у квартирі на 1-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

До місця виклику було негайно направлено пожежно-рятувальне відділення № 2 ДПРЧ м. Львів.

Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події та приступили до розвідки. Власника помешкання, 1937 року народження, на момент загоряння у квартирі не було.

За допомогою висувної драбини рятувальники через вікно потрапили до помешкання. На місці події виявлено тіло дружини власника, 1940 року народження.

Обставини події встановлюють фахівці правоохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.