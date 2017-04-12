У Львові літню жінку вбило… просте підгоряння їжі на плиті

О 12:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Львові по вул. Широка, 92 виникло підгоряння їжі на плиті у квартирі на 1-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

До місця виклику було негайно направлено пожежно-рятувальне відділення № 2 ДПРЧ м. Львів.

Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події та приступили до розвідки. Власника помешкання, 1937 року народження, на момент загоряння у квартирі не було.

За допомогою висувної драбини рятувальники через вікно потрапили до помешкання. На місці події виявлено тіло дружини власника, 1940 року народження.

Обставини події встановлюють фахівці правоохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області