У Луцьку депутат поскаржився поліції на те, що його побив голова РДА
У Луцьку депутат поскаржився поліції на те, що його побив голова РДА
Учора, 11 квітня, ввечері до чергової частини Луцького відділення поліції звернувся 36-річний мешканець району, депутат районної ради, член однієї з політичних партій. Заявник повідомив, що по обіді, в приміщенні сесійної зали Луцької районної ради його побив 49-річний житель Луцького району - голова райдержадміністрації.
За медичною допомогою потерпілий не звертався.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.125 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження.
Нині, поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області