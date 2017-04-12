У Луцьку депутат поскаржився поліції на те, що його побив голова РДА

Учора, 11 квітня, ввечері до чергової частини Луцького відділення поліції звернувся 36-річний мешканець району, депутат районної ради, член однієї з політичних партій. Заявник повідомив, що по обіді, в приміщенні сесійної зали Луцької районної ради його побив 49-річний житель Луцького району - голова райдержадміністрації.

За медичною допомогою потерпілий не звертався.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.125 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження.

Нині, поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області