На Луганщині під час перестрілки п’яних бойовиків поранено цивільних

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок стрілянини, влаштованої п’яними бойовиками у місті Первомайськ Луганській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“Командир 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2-го АК (армійського корпусу — ред.) після вживання спиртних напоїв з підлеглими влаштував хаотичну стрілянину в населеному пункті Первомайськ. У результаті стрілянини поранено двох цивільних осіб”, — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, щоб виправдати ці протиправні дії, “командування корпусу розповсюдило недостовірну інформацію про обстріл міста підрозділами сил АТО”.