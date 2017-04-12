Двох вербувальників повій судитимуть у Донецькій області

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 149 КК України (торгівля людьми) стосовно двох мешканців Маріуполя.

Встановлено, що 24-х та 27-річні чоловіки підшукували молодих жінок, які знаходились у важкому соціальному та матеріальному стані, з метою їх вербування та подальшого переміщення до Республіки Греція для сексуальної експлуатації.

Так, у серпні 2016 року в одному з готелів м. Маріуполя обвинувачені зустрілися із місцевою мешканкою 1990 р.н. та запропонували їй виїхати до Греції з метою зайняття проституцією. Вони переконували жінку в доцільності та вигідності такого «заробітку», гарантували гідні умови проживання та харчування, а також високу зарплатню – близько 3000 Євро на місяць.

Наразі обвинувальний акт стосовно обох вербувальників затверджено та направлено до суду для розгляду по суті.

За скоєння вказаного злочину чоловікам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області