На Харківщині рецидивіста судять за розбійний напад на крамницю

Московський районний суд м. Харкова визнав винним раніше неодноразово судимого за майнові злочини 27-річного харків'янина, який скоїв розбійний напад на крамницю (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури №4 Володимир Купріянов, зловмисника засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокуратура довела в суді, що на початку грудня 2015 року чоловік у медичній масці та з ножем у руках зайшов до однієї із продуктових крамниць поблизу ст. м. "Студентська". Він підійшов до продавчині, схопив її за плече і, погрожуючи ножем, почав вимагати віддати виручку. Жінка відкрила касу та почала діставати гроші. Щоб прискорити процес, зловмисник кілька разів вдарив її ножем по руках", - повідомив В. Купріянов.

Здобиччю розбійника стали майже 7 тис. грн.

Напад на крамницю зловмисник скоїв під час іспитового строку за аналогічний злочин.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області