СБУ викрила російських ділків, які вивели з України десятки мільйонів гривень

Протиправну схему виведення понад тридцяти мільйонів гривень готівки за кордон групою компаній – імпортерів чаю та кави викрила у Києві Служба безпеки України.

Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави та чаю становлять не більше трьох кілограмів) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції.

Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у «тіньовий» обіг, а потім на закордонні рахунки.

Співробітники СБУ провели обшуки у центральному офісі компаній у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії (громадянина РФ) та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку.

Невідкладні слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ