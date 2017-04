У Дніпрі СБУ викрила лабораторію з виготовлення метамфетаміну

Нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну ліквідувала у передмісті Дніпра Служба безпеки України спільно з поліцією.

Оперативники спецслужби затримали організатора виробництва психотропів та трьох його подільників в орендованій будівлі, де розташовувалась нарколабораторія. Ділки щомісяця збували наркотиків на півмільйона гривень.

Під час обшуків помешкань та авто зловмисників правоохоронці вилучили 60 грамів метамфетаміну, 2,5 кілограми канабісу, хімічні сполуки та обладнання для виготовлення психотропів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

