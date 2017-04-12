Під час ДТП на Львівщині травмувалась жінка-водій

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 16:40 на автодорозі Мукачево – Львів в селі Пасіки-Зубрецькі, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес 2011», 20-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, виїжджаючи з території автозаправки, не надав переваги в русі, внаслідок чого сталось зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 41-річної жительки одного з сіл Пустомитівського району.

Внаслідок зіткнення водій «Опеля» отримала тілесні ушкодження: «забій м’яких тканин лівого ключичного суглобу та забій грудної клітки зліва, забій м’яких тканин тім’яної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області