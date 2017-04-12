На Львівщині поліція шукає водія автомобіля, який травмував підлітка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 квітня о 21.00 між селищем Підбуж та селом Залокоть, Дрогобицького району, на мості через річку Бистриця.

Водій невстановленого легкового автомобіля, рухаючись в напрямку села Заколоть, здійснив наїзд на 15-річного жителя одного з селищ Дрогобицького району, який йшов по проїзній частині дороги.

Внаслідок наїзду хлопця госпіталізувано з діагнозом: «закритий перелом правогомілового ступневого суглобу».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцейські просять зголоситися свідків автопригоди! Якщо вам відомі обставини ДТП, або можете допомогти встановити особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, яким скоєно наїзд, звертайтесь у найближчий відділ поліції, або телефонуйте на оперативний номер 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області