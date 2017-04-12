Під час ДТП на трасі Київ-Чоп зіткнулись чотири автомобілі, є поранені

Під час ДТП на трасі Київ-Чоп зіткнулись чотири автомобілі, є поранені

16:40 12.04.2017
Під час ДТП на трасі Київ-Чоп зіткнулись чотири автомобілі, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 14:55 на автодорозі Київ – Чоп в селі Нагірне, Сколівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Бенц», 37-річний житель Івано-Франківської області, не обравши безпечної швидкості руху, скоїв зіткнення з попутнім автомобілем «Опель Зафіра» під керуванням 59-річного іноземця, після чого обидва транспортні засоби зіткнулися з автомобілем «Кіа Церато», за кермом якого перебував 75-річний житель міста Ужгород та автопоїздом «МАН» під керуванням 26-річного мешканця одного з сіл Миколаївського району.

Внаслідок зіткнення водія «Опеля» госпіталізувано в центральну районну лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, артеріальна гіпертензія».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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