На Рівненщині син бив матір спочатку сокирою, а потім лопатою

Проживаючи удвох, 60-річна матір разом із 40-річним сином частенько випивали, через що і виникали конфлікти, в результаті яких не раз потерпала ненька.

Того дня все йшло за звичним сценарієм. Зранку обоє пригостилися оковитою, а о пів на другу дня, коли алкоголь затьмарив розум, почали сваритись. Цього разу через ремонт паркану. Не ладен вислуховувати материні докори, син схопив сокиру і вдарив нею по голові. Та зуміла захиститись рукою, тож чоловік ударив ще раз. Цього разу ненька впала, а син пішов за господарську будівлю поратись на земельній ділянці.

Оговтавшись, жінка знову пішла його шукати, адже ще не все сказала. І вже там, отримала ще й удар лопатою по шиї, від чого знепритомніла. Чоловік вирішив свою жертву і закопати. Утім, прикидану землею жінку помітила сусідка, яка повідомила про інцидент родичам. Коли ж ті приїхали, негайно викликали швидку та поліцію.

У потерпілої діагностували політравму, множинні рубані рани, відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, рубану рану шиї з відривом гортані глотки від трахеї, рубану рану кисті, множинні забійні гематоми грудної клітки, травматичний шок та госпіталізували у реанімаційне відділення Володимирецької центральної районної лікарні. Медики оцінюють її стан як надто тяжкий, тож жодних прогнозів не роблять.

Слідчо-оперативна група затримала кривдника у будинку, коли той саме мив підлогу від крові. Як пояснив він правоохоронцям, не хотів убивати, а через алкоголь не тямив, що робив. З місця події вилучено знаряддя злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області