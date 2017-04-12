На Київщині СБУ затримала на хабарі двох керівників відділення ФДМУ

На Київщині СБУ затримала на хабарі двох керівників відділення ФДМУ

21:30 12.04.2017
На Київщині СБУ затримала на хабарі двох керівників відділення ФДМУ

Двох керівників регіонального відділення Фонду державного майна по Київській області затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою столичного регіону.

Здирники намагалися отримали 32 тисячі гривень від приватного підприємця за ненарахування пені, що виникла внаслідок порушення термінів сплати орендної платні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ  

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