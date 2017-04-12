На Київщині СБУ затримала на хабарі двох керівників відділення ФДМУ
На Київщині СБУ затримала на хабарі двох керівників відділення ФДМУ
Двох керівників регіонального відділення Фонду державного майна по Київській області затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою столичного регіону.
Здирники намагалися отримали 32 тисячі гривень від приватного підприємця за ненарахування пені, що виникла внаслідок порушення термінів сплати орендної платні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ