На Тернопільщині дідусь побив дружину та маленьку онуку та вчинив самогубство

У селі Залісся Борщівського району 62-річний чоловік під час сімейного конфлікту побив дружину та онуку, а згодом вчинив самогубство.

Як розповів заступник начальника Борщівського відділення поліції Володимир Гуска, напередодні близько дев’ятої години вечора до чергової частини надійшло повідомлення від сільського голови села Залісся про те, що місцевий житель, будучи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив конфлікт з дружиною.

В цей час в помешканні була малолітня онука. Коли дівчинка почала плакати, нетверезий дід накинувся і на маля. Бив руками й ногами доти, поки дитя не втратило свідомості.

У селі про цю родину – не найкращі відгуки. Люди розповідають, що ціле сімейство заглядало до чарки. Того дня батьки трирічної дівчинки поїхали у справах до міста, а дитину залишили на бабу з дідом. Але ті після обіду разом з сусідом сіли чаркувати. Надвечір спорожнили на трьох літрову пляшку оковитої. Тоді й почався конфлікт між нетверезими родичами.

Нині дівчинка перебуває в обласній клінічній лікарні. ЇЇ стан медики оцінюють як важкий, адже в дитини закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом кісток склепіння черепа.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області