Водія, з вини якого загинули двоє людей, судитимуть на Донеччині

Водія, з вини якого загинули двоє людей, судитимуть на Донеччині

13:20 12.04.2017
Водія, з вини якого загинули двоє людей, судитимуть на Донеччині

Дорожньо-транспортна пригода сталася у травні 2016 року. Водій, 1986 р.н. керуючи автомобілем марки ЗАЗ-110307 у населеному пункті с. Спасько-Михайлівка Олександрівського району Донецької області, перевищив допустиму швидкість руху, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП 2 пасажири автомобіля - 1983 та 1976 років народження від отриманих травм померли на місці.

Розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху що призвело до загибелі кількох осіб), яке проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, наразі завершено.

Обвинувальний акт прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області 

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