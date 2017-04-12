Жінку, яка безжально зарізала чоловіка, засуджено на Миколаївщині

Первомайською місцевою прокуратурою забезпечено належний нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення за фактом умисного вбивства 44–річного чоловіка.

Злочин стався ще в червні минулого року у м. Первомайськ. У ході розпиття алкогольних напоїв між жінкою та її співмешканцем, виник конфлікт на ґрунті ревнощів, в результаті чого жінка нанесла чоловікові два удари ножем у життєво-важливі органи, від чого він наступного дня помер у лікарні.

ЇЇ дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (вбивство).

У суді обвинувачена вину не визнала. Стверджувала, що наміру завдавати смерть потерпілому не мала. Державним обвинувачем спростовану таку версію обвинуваченої. Скоєння нею умисного вбивства підтверджується зібраними досудовим розслідуванням доказами: висновками судових експертиз, показами свідків тощо. Оцінивши усі свідчення та докази в сукупності, суд визнав, що вину вбивці прокурором доведено в повному обсязі.

Вироком суду жінку визнано винною у скоєнні злочину та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років.

Пияцтво, наркоманія, токсикоманія є тим соціальним злом, що прямо пов'язане зі злочинністю. Зловживання спиртними напоями, як і наркотичними чи іншими одурманюючими речовинами, знижує самоконтроль людини, розвиває моральну нестійкість, корисливі й агресивні мотиви, у неї з'являється нерозбірливість у виборі засобів для досягнення різних антисоціальних цілей. Мозок людини, отруєний такими речовинами, завжди дає негативні збої у своїй діяльності.

З огляду на підвищену небезпеку, стан сп’яніння відповідно до п. 13 ст. 67 КК України є обтяжуючою обставиною при призначенні покарання.

За статистичними даними, за 3 місяця поточного року на території області кількість злочинів вчинених у стані алкогольного сп’яніння збільшилась на 19,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області