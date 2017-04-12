На Житомирщині оголошено про підозру членам банди наркоділків

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння організованою злочинною групою низки особливо тяжких злочинів, зокрема, збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та прекурсорів.

Установлено, що з грудня 2015 по листопад 2016 року на території Вінницької та Житомирської областей діяла організована злочинна група, у складі шести осіб, яка збувала особливо небезпечні наркотичні засоби - опій ацетильований.

Наразі, за погодженням із прокуратурою області, організатору та членам злочинного угруповання повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться СУ ГУНП України в області.

За злочини такої категорії передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області