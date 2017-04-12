У Чернігові СБУ перекрила канал постачання наркотиків до СІЗО
У Чернігові СБУ перекрила канал постачання наркотиків до СІЗО
Інспектора відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та інформації слідчого ізолятора Чернігова, який організував канал постачання наркотиків до СІЗО, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Працівник пенітенціарної установи, користуючись безперешкодним доступом, за гроші систематично проносив на режимну територію та передавав ув’язненим наркотики.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування, встановлюються усі причетні до функціонування наркоканалу.
За матеріалами прес-центру СБУ