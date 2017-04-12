У Чернігові СБУ перекрила канал постачання наркотиків до СІЗО

У Чернігові СБУ перекрила канал постачання наркотиків до СІЗО

22:00 12.04.2017
У Чернігові СБУ перекрила канал постачання наркотиків до СІЗО

Інспектора відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та інформації слідчого ізолятора Чернігова, який організував канал постачання наркотиків до СІЗО, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Працівник пенітенціарної установи, користуючись безперешкодним доступом, за гроші систематично проносив на режимну територію та передавав ув’язненим наркотики.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, встановлюються усі причетні до функціонування наркоканалу.

За матеріалами прес-центру СБУ

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