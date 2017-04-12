У Запоріжжі під час пожежі травмувалося троє людей, з них двоє дітей

11 квітня о 23:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із багатоповерхівок по вул. Кронштадтській у Вознесенському районі м. Запоріжжя.

По прибуттю рятувальники встановили, що на третьому поверсі в житловій кімнаті горять домашні речі та меблі на площі 2 кв.м.

Бійці ДСНС за допомогою висувної автодрабини увійшли до квартири через вікно, щоб загасити вогонь. О 23:35 вогнеборці локалізували пожежу, а о 23:42 – повністю ліквідували.

Під час події травмувалися 39-річна жінка та двоє дітей віком 12 та 3 роки. Їх каретою швидкої допомоги госпіталізували до 5-ї міської лікарні з попереднім діагнозом: отруєння чадним газом.

Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання в розетці. За фактом пожежі відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області