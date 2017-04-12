Чернігівські пожежні одразу ж відгукнулись на прохання врятувати кошеня

Чернігівські пожежні одразу ж відгукнулись на прохання врятувати кошеня

14:40 12.04.2017
Чернігівські пожежні одразу ж відгукнулись на прохання врятувати кошеня

12 квітня о 07:29 до Управління ДСНС України у Чернігівській області від мешканців дев'ятиповерхівки, що по вул. Льотній у обласному центрі надійшло повідомлення про те, що у металевій решітці технічного отвору з підвального приміщення застрягло кошеня.

Самостійно надати допомогу тварині люди не змогли, тому звернулися до Служби порятунку "101".

Рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Чернігівській області за допомогою спецобладнання розрізали металеві конструкції та  вивільнили тварину.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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