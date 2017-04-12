На Хмельниччині друг звіряче забив друга на смерть

На Хмельниччині друг звіряче забив друга на смерть

15:20 12.04.2017
На Хмельниччині друг звіряче забив друга на смерть

Обоє чоловіків зловживали спиртним і під час чергового застілля між ними зав’язалась сутичка, в ході якої затриманий так побив потерпілого, що той отримав розрив печінки і помер від значної крововтрати.

Подія сталася у райцентрі Полонне. Тіло 47-річного місцевого жителя у його власному будинку виявили сусіди та зателефонували в поліцію. Експертиза показала, що причиною смерті стала тупа травма живота, що призвела до розриву печінки та значної крововтрати.

Невідкладно розпочалися пошуки зловмисника, причетного до вчинення злочину. Опитані сусіди вказали на 46-річного місцевого жителя, який останнім часом регулярно гостював у потерпілого та розпивав із ним спиртне.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік спочатку намагався щось вигадати і стверджував, що під час застілля товаришу стало погано і він навіть надавав йому допомогу, але, зрештою, зізнався у скоєному.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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