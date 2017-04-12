На Волині суд обрав запобіжний захід ініціатору смертельної ДТП

На Волині суд обрав запобіжний захід ініціатору смертельної ДТП

19:30 12.04.2017
На Волині суд обрав запобіжний захід ініціатору смертельної ДТП

31-річного мешканця Турійська, який вчинив смертельну ДТП, взято під варту. Як відомо волинянам, увечері 09 квітня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «RENAULT MEGAN» та рухаючись вулицею Ковельська в смт. Турійськ з боку Ковеля до центру селища, він допустив наїзд на трьох велосипедистів.

35-річний та 25-річний чоловіки загинули на місці пригоди, а 31-річна жінка з тілесним ушкодженнями госпіталізована у Турійську центральну районну лікарню.   

Призвіднику ДТП повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило  загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України). 

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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