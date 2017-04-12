На Житомирщині поліція вилучила у чоловіка зброю, вибухівку та наркотики

Під час перевірки інформації щодо незаконного зберігання та виготовлення наркотиків поліцейські Управління протидії наркозлочинності та Новоград-Волинського ВП виявили у будинку 31-річного жителя смт. Мирополя амфетамін, марихуану, а також набір незареєстрованої зброї та вибухових речовин.

Усе вилучено та направлено на експертне дослідження.

Санкціонований обшук у будинку чоловіка проводився у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного із незаконним обігом наркотичних засобів.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Житомирській області Валерій Бондар, до його проведення було залучено також кінологів зі службовими собаками, навченими на пошук наркотиків та вибухівки.

- Обидві чотирьохлапі помічниці виявили заборонені речовини – відповідно марихуану та димову шашку і вибуховий пакет.

Загалом у ході обшуку було вилучено, окрім уже названого, білий порошок, ймовірно амфетамін, пристрій для вживання наркотичних речовин, а також піротехнічний засіб військового призначення, незареєстровані обріз мисливської рушниці та газовий пістолет.

- Також у будинку знайшли металеві частини, які у разі їх поєднання в єдине ціле можуть стати вогнепальною зброєю. Нині це перевіряють фахівці, - розповів начальник Управління протидії наркозлочинності ГУНП Житомирщини Олексій Душейко.

Відтак усе виявлене було направлено на експертне дослідження, за результатами якого прийматиметься рішення щодо остаточної правової кваліфікації події.

Нині досудове розслідування проводиться за статтями 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та 263 (Незаконне поводження за зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області