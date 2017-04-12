На Одещині СБУ затримала озброєну банду викрадачів людей

На Одещині СБУ затримала озброєну банду викрадачів людей

21:00 12.04.2017
На Одещині СБУ затримала озброєну банду викрадачів людей

Членів злочинного угруповання, які впродовж декількох років викрадали на Одещині людей заради викупу, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зокрема зловмисники вимагали від родини викраденого мешканця регіону 40 тисяч доларів за його звільнення.

Оперативники спецслужби затримали п’ятьох активних членів банди та вилучили речові докази, що доводять їх причетність до скоєння тяжких злочинів.

Трьом затриманим вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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