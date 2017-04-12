На Херсонщині конфлікт двох пастухів закінчився ударом ножа

До Голопристанського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера, що до лікарні доставлено 46-річного жителя одного з сіл з діагнозом: проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини, черепно-мозкова травма.

Стан здоров’я чоловіка тяжкий.

Працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому наніс 37-річний чоловік його сестри. Зловмисника затримали в полі, де він намагався сховатися. Чоловік пояснив, що разом з братом дружини випасав корів.

Під час обідньої перерви родичі посварилися та почалася бійка. Під час конфлікту зловмисник ножем вдарив потерпілого в живіт. Пораненому вдалося дійти до траси, там його побачив один з водіїв та відвіз до лікарні.

Як повідомив начальник сектору карного розшуку Голопристанського відділення поліції Дмитро Григораш, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області