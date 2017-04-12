У Херсоні невідомі жорстоко побили молодого депутата

У Херсоні невідомі жорстоко побили молодого депутата

15:30 12.04.2017
У Херсоні невідомі жорстоко побили молодого депутата

Вчора близько 20:40 до чергової частини Дніпровського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 20:30 двоє невідомих чоловіків поблизу місця мешкання спричинили тілесні ушкодження 27-річному чоловіку, який є депутатом Херсонської міської ради.

Постраждалий з попереднім діагнозом забій носа, струс головного мозку був доставлений до лікарні.

За даним фактом Дніпровським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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