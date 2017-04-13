Дві схованки з боєприпасами виявила СБУ у зоні АТО
Дві схованки з боєприпасами виявила СБУ у зоні АТО
Дві схованки з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
У районі н.п. Малинове Луганської області в одному з покинутих бліндажів співробітники СБУ вилучили зі схрону три гранати ПГ-7С1 до протитанкового гранатомета, вісім гранат Ф-1 та велику кількість набоїв різного калібру.
Неподалік від н.п. Дилієвка на Донеччині оперативники спецслужби виявили схованку, де знаходилось 35 гранат до підствольного гранатомета, сім головних частин до гранатометного пострілу ПГ-7ВЛ та дві тисячі набоїв.
Військові засоби ураження передані на зберігання до підрозділів Збройних сил України.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ