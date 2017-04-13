Дві схованки з боєприпасами виявила СБУ у зоні АТО

Дві схованки з боєприпасами виявила СБУ у зоні АТО

04:04 13.04.2017
Дві схованки з боєприпасами виявила СБУ у зоні АТО

Дві схованки з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

У районі н.п. Малинове Луганської області в одному з покинутих бліндажів співробітники СБУ вилучили зі схрону три гранати ПГ-7С1 до протитанкового гранатомета, вісім гранат Ф-1 та велику кількість  набоїв різного калібру.

Неподалік від н.п. Дилієвка на Донеччині оперативники спецслужби виявили схованку, де знаходилось 35 гранат до підствольного гранатомета, сім головних частин до гранатометного пострілу ПГ-7ВЛ та дві тисячі набоїв.

Військові засоби ураження передані на зберігання до підрозділів Збройних сил України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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