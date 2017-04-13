На Волині СБУ вилучила партію бурштину на понад мільйон гривень
На Волині СБУ вилучила партію бурштину на понад мільйон гривень
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництва прокуратури вилучили на Волині понад вісімдесят кілограмів бурштину різних фракцій.
Правоохоронці встановили, що мешканець Волині скуповував «сонячний камінь» у нелегальних копачів. Перекупник планував переправити бурштин контрабандою за кордон для перепродажу. Під час обшуку у приватному будинку зловмисника в одному з сіл Іваничівського району, оперативники СБ України вилучили бурштин та два станки для його обробки. За оцінкою експертів, вартість вилученого каменю за цінами «чорного ринку» складає понад один мільйон гривень.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами прес-центру СБУ