Державному виконавцю, викритому на хабарі, обрано міру запобіжного заходу

Заступнику начальника одного із відділів ДВС Кіровоградщини, якого викрито на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 6000 грн із місцевої жительки за не проведення опису її двокімнатної квартири, обрано запобіжний захід.

Зокрема, за клопотанням прокуратури області Ленінським районним судом м. Кіровограда державному виконавцю, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Також рішенням суду встановлено можливість внесення застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище), санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області