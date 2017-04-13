Київське оборонне підприємство незаконно ухилялось від сплати податків

Працівниками прокуратури міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання службових осіб столичного товариства, яке постачає комплектуючі для військової техніки на підприємства військово-промислового комплексу України.

Встановлено, що для прикриття незаконної діяльності зловмисники оформлювали придбання комплектуючих для військової техніки через низку товариств з ознаками «фіктивності». Насправді ж вказані підконтрольні підприємства ніколи їх не отримували та не виробляли, а за документами займалися закупівлею лише продуктів харчування, білизни та взуття.

В ході обшуків вилучено документацію по взаємовідносинах з фіктивними товариствами, комп’ютерну техніку, більше 100 печаток і штампів, у тому числі військових частин з різних регіонів України, а також штампи для формулярів та паспортів комплектуючих для військової техніки.

За попередніми даними сума збитків, завданих незаконною діяльністю, складає понад 3,7 млн гривень.

Наразі вживаються заходи, направлені на притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та встановлення джерел походження комплектуючих, які постачалися на підприємства військово-промислового комплексу України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва