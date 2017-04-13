Київське оборонне підприємство незаконно ухилялось від сплати податків
Київське оборонне підприємство незаконно ухилялось від сплати податків
Працівниками прокуратури міста Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання службових осіб столичного товариства, яке постачає комплектуючі для військової техніки на підприємства військово-промислового комплексу України.
Встановлено, що для прикриття незаконної діяльності зловмисники оформлювали придбання комплектуючих для військової техніки через низку товариств з ознаками «фіктивності». Насправді ж вказані підконтрольні підприємства ніколи їх не отримували та не виробляли, а за документами займалися закупівлею лише продуктів харчування, білизни та взуття.