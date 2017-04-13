На Львівщині чоловіка засуджено за спробу ввезти шпигунське обладнання

Прокуратурою області підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно громадянина України С., 1995 року народження, мешканця м. Львова, який вчинив незаконне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

В ході його розслідування встановлено, що громадянин С. наприкінці січня поточного року у м.Перемишль (Республіка Польща), придбав у невстановленої особи двадцять електронних пристроїв, які згідно висновку експерта відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, закамуфльованих під брелоки до ключів та незаконно перемістив їх через митний кордон України. Дані пристрої були у нього виявлені та вилучені працівниками правоохоронних органів в ході проведення митного контролю.

Вироком Городоцького районного суду Львівської області його засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львіввської області