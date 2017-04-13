У Мелітополі СБУ затримала на хабарі слідчого фіскальної служби
У Мелітополі СБУ затримала на хабарі слідчого фіскальної служби
Старшого слідчого Мелітопольського відділення головного управління державної фіскальної служби в Запорізькій області затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС.
Зловмисник систематично вимагав з підприємців гроші за закриття кримінальних проваджень, що він безпосередньо розслідував.
Оперативники спецслужби затримали здирника на робочому місці після отримання одинадцяти тисяч доларів чергового хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ