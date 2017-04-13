У Мелітополі СБУ затримала на хабарі слідчого фіскальної служби

У Мелітополі СБУ затримала на хабарі слідчого фіскальної служби

18:00 13.04.2017
У Мелітополі СБУ затримала на хабарі слідчого фіскальної служби

Старшого слідчого Мелітопольського відділення головного управління державної фіскальної служби в Запорізькій області затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС.

Зловмисник систематично вимагав з підприємців гроші за закриття кримінальних проваджень, що  він безпосередньо розслідував.

Оперативники спецслужби затримали здирника на робочому місці після отримання одинадцяти тисяч доларів чергового хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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