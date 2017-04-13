У Львові двоє молодих грабіжників напали на іноземця

У Львові двоє молодих грабіжників напали на іноземця

00:02 13.04.2017
У Львові двоє молодих грабіжників напали на іноземця

У Галицький відділ поліції за допомогою звернувся 37-річний іноземець, турист, котрий повідомив, що близько 22:00 у одному з львівських розважальних закладів на нього напали невідомі чоловіки, побили його та відібрали мобільний телефон «Айфон».

Встановлено, що до скоєння злочину причетні 21-річний мешканець одного з сіл Мостиського району та 20-річний львів’янин. Зловмисників опитали у відділі поліції та вилучили речовий доказ (викрадений мобільний телефон).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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