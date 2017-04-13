На Донеччині восьмикласниця познущалась з однолітка та зняла все на відео

В одній із соціальних мереж співробітник ювенальної превенції виявила відео, в якому восьмикласниця б'є, принижує свого однолітка з обмеженими можливостями.

Поліцейські залучають психологів та соціальних робітників для підтримки хлопчика. За сім'єю, в якій виховується агресивна школярка, встановлений нагляд.



Поліцейські встановили, що під час весняних канікул діти в компанії молодших і старших знайомих гуляли біля озера. 13 –річна дівчинка підбігла до хлопця, схопила його за куртку, почала його бити і ображати. Після цього вона змусила його робити принизливі речі, при цьому вона записувала все, що відбувається на мобільний телефон. Хлопчик вирвався і втік до своєї хрещеної, але нічого їй не розповів.

З метою попередження випадків агресії, знущання та насильства над дітьми або самими дітьми працівники ювенальної превенції провели загальношкільні батьківські збори, де обговорили проблеми і труднощі, з якими зустрічаються батьки у вихованні дітей.

Що стосується самої дівчинки, то директор каже, що вона потребує педагогічної уваги. Дівчинка дуже зухвала, як по відношенню до однолітків, так і по відношенню до дорослих. Батьки знають про проблеми з поведінкою їх дочки, проте ніяких заходів не вживають.

Батьки притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей».

Правоохоронці взяли на особливий контроль неповнолітню. У службу у справах дітей буде направлено інформаційний лист про необхідність соціального супроводу дівчинки.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області