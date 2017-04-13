На Харківщині вчительку звинуватили у побитті маленького учня

Матір 10-річного хлопчика стверджує, що її сина побила вчителька. В свою чергу педагог наполягає на тому, що не чіпала дитину, а лише поспілкувалася з ним, закрившись при цьому у санприміщені.

Інформація про подію надійшла до Шевченківського відділу поліції в місті Харкові. В ході проведення первинної перевірки було опитано усі сторони конфлікту та свідків. Також мати дитини надала виписку з медичної картки, в якій вказано, що у хлопчика діагностували забій грудної клітини.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини, за яких дитина отримала тілесні ушкодження. В разі, якщо слідством буде доведено причетність вчительки до травмування учня, їй загрожує до одного року виправних робіт.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області