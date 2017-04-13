Маленький мандрівник з Сумщини знайшовся аж на Чернігівщині

До Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області зателефонував водій рейсового автобуса та повідомив, що виявив у салоні 5-річного хлопчика без дорослих.

У селі Лоска поліцейські сектору реагування патрульної поліції забрали дитину з автобуса та доставили до Новгород-Сіверського відділу поліції.



Як з’ясували правоохоронці під час спілкування з маленьким мандрівником, хлопчина приїхав на Чернігівщину з Путивльського району Сумської області. Малюк постійно повторював, що він не загубився, а просто їхав у магазин до Глухова (Сумщина), де хотів придивитися собі сенсорний мобільний телефон.

Але до Глухова хлопчик чомусь не доїхав, а вийшов у Шостці та пересів на автобус до Новгорода-Сіверського. Далі він сів у автобус, що прямував до Чернігова, і лише тут на нього звернули увагу дорослі. І це при тому, що зі слів дитини, з його рідного села до траси він ішов пішки два кілометра полем, щоб сісти на автобус, і його не могли не бачити дорослі.



Коли поліцейські вже забирали малого з автобуса, до Новгород-Сіверського відділу поліції надійшло орієнтування, що на Сумщині зникла дитина. Мама малюка повідомила, що він зник близько восьмої ранку – сказав, що піде випустить курей з курника, а сам пішов з дому.

Перебуваючи у відділу поліції, хлопчина поводився спокійно, не плакав. Поліцейські його нагодували та дали олівці, щоб він малював та писав літери. Малюк періодично виходив на свіже повітря разом із поліцейськими.

Увечері того ж дня по хлопчика приїхали правоохоронці з Путивля Сумської області і його батько. Той аж розплакався, коли побачив сина. Всі дуже переживали, бо неподалік села є ліс, річка і навіть болото, і хто знає, куди могла зайти дитина. Хлопчик пообіцяв татові, що більше ніколи не піде з дому без дозволу.

Попрощавшись з новгород-сіверськими поліцейськими, хлопчик з дорослими поїхав додому на Сумщину.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області