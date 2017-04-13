В Новосанжарському районі Полтавщини молодика вбили одним ударом

В Новосанжарському районі Полтавщини молодика вбили одним ударом

08:00 13.04.2017
В Новосанжарському районі Полтавщини молодика вбили одним ударом

Подія сталася днями, близько 18-ої години. 36-річний мешканець одного із сіл району, після розпиття спиртних напоїв, смертельно травмував свого 26-річного товариша.

Між чоловіками виникла сварка, у ході якої чоловік завдав односельцю удар кухонним ножем в область грудної клітки, від якого останній помер. 

З місця події правоохоронці вилучили кухонний ніж. Підозрюваного затримано.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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