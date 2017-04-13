У Полтаві тролейбус збив школяра, постраждала ще й пасажирка
У Полтаві тролейбус збив школяра, постраждала ще й пасажирка
ДТП сталася на вулиці Європейській.
Тролейбус, під керуванням 50-річної жінки-водія наїхав на місцевого школяра.
Свідки події розповіли патрульним, що 10-річний хлопчик перебігав дорогу по регульованому пішохідному переходу. У результаті наїзду, дитину госпіталізували із тілесними ушкодженнями до міської дитячої клінічної лікарні.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є ще одна постраждала: 55-річна жінка, що була в салоні тролейбусу.
Громадянка отримала травми, під час різкого гальмування транспортного засобу.
На місце дорожньо-транспортної пригоди викликано слідчо-оперативну групу.
Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області