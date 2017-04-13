У Полтаві тролейбус збив школяра, постраждала ще й пасажирка

У Полтаві тролейбус збив школяра, постраждала ще й пасажирка

08:20 13.04.2017
У Полтаві тролейбус збив школяра, постраждала ще й пасажирка

ДТП сталася на вулиці Європейській. 

Тролейбус, під керуванням 50-річної жінки-водія наїхав на місцевого школяра.

Свідки події розповіли патрульним, що 10-річний хлопчик перебігав дорогу по регульованому пішохідному переходу. У результаті наїзду, дитину госпіталізували із тілесними ушкодженнями до міської дитячої клінічної лікарні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є ще одна постраждала: 55-річна жінка, що була в салоні тролейбусу.

Громадянка отримала травми, під час різкого гальмування транспортного засобу.

На місце дорожньо-транспортної пригоди викликано слідчо-оперативну групу.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо в Україні легалізують вогнепальну зброю, чи придбаєте ви її собі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.