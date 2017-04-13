Трагічну загибель будівельника розслідує київська поліція

Трагічний випадок стався у Солом’янському районі. Під час виконання робіт на будівельному майданчику загинув чоловік.

На лінію 102 надійшло повідомлення про падіння людини з висоти. На місце прибула «швидка», але 47-річний чоловік помер до приїзду медиків.

Як розповіли правоохоронцям колеги загиблого, після ранкового інструктажу з техніки безпеки їм дали завдання прийняти вантаж труб із крану. Після цього труби необхідно було перемістити на склад, який знаходився на одному із поверхів недобудови. Чоловік залишився чекати вантаж, а вже за кілька хвилин колега побачив, що він впав із 12-метрової висоти.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві