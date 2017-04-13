У Вінниці порізаний чоловік не хотів видавати свого кривдника поліції

У Вінниці порізаний чоловік не хотів видавати свого кривдника поліції

09:00 13.04.2017
У Вінниці порізаний чоловік не хотів видавати свого кривдника поліції

До Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до торакального відділення Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова 30-річного чоловіка, з проникаючою колото-різаною раною грудної клітини.

Зі слів потерпілого, тілесні ушкодження він отримав внаслідок власної необережності - порізався склом на роботі.

При з’ясуванні всіх обставин події працівники Лівобережного відділення поліції встановили та затримали 55-річного жителя обласного центру, причетного до вчинення злочину.

Слідчим було встановлено, що на ґрунті давніх неприязних стосунків між чоловіками виникла суперечка, в ході якої старший з них дістав розкладний ніж та вдарив знайомого в область грудей. Обоє чоловіків знаходились у стані алкогольного сп'яніння та раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності.

Знаряддя злочину вилучено та направлено на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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