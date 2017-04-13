Жінку, яка ледь не зарізала брата, судитимуть на Київщині

У лютому поточного року, під час спільного вживання алкогольних напоїв, між братом та сестрою виникла сварка. Схопивши ножа, жінка нанесла потерпілому удар в область надключичної ділянки.

Згідно висновку судово-медичного експерта потрепілому завдане тяжке тілесне ушкодження за критерієм небезпеки для життя.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Наразі обвинувальний акт затверджено та скеровано для розгляду по суті.

За скоєне правопорушення 43-річній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області