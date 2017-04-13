На Харківщині трагічно та жахливо загинув маленький хлопчик

На Харківщині трагічно та жахливо загинув маленький хлопчик

09:24 13.04.2017
На Харківщині трагічно та жахливо загинув маленький хлопчик

Інформація про подію надійшла до Красноградського відділу поліції 13 квітня о 18:00.

Як встановили правоохоронці, мати з 6-річним хлопчиком гуляли у парку, де розташовані меморіальні дошки.

Дитина підбігла до однієї з них та почала розхитувати.1,5-метрова конструкція впала на хлопця та придавила його. Під вагою монументу дитина загинула.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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