На Харківщині трагічно та жахливо загинув маленький хлопчик
На Харківщині трагічно та жахливо загинув маленький хлопчик
Інформація про подію надійшла до Красноградського відділу поліції 13 квітня о 18:00.
Як встановили правоохоронці, мати з 6-річним хлопчиком гуляли у парку, де розташовані меморіальні дошки.
Дитина підбігла до однієї з них та почала розхитувати.1,5-метрова конструкція впала на хлопця та придавила його. Під вагою монументу дитина загинула.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області