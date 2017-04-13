Торгівця метамфетаміном затримано в одному із селищ Кіровоградщини

У рамках кримінального провадження працівники поліції задокументували два факти продажу мешканцем селища Онуфріївка метамфетаміну. За такі дії особі може загрожувати покарання – від 4 до 8 років позбавлення волі.



Поліцейські отримали інформацію про незаконну діяльність місцевого жителя, яка у результаті перевірки знайшла своє підтвердження.

«У результаті проведення санкціонованого обшуку домоволодіння зловмисника було виявлено 3 медичних шприци з вмістом речовини світлого кольору, ззовні схожої на метамфетамін, ацетон та кислоти. Вилучене направлено на дослідження. 41-річному раніше судимому чоловіку оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України», - розповів начальник Онуфріївського відділення поліції Віталій Кравцов

У даний час вирішується питання про обрання відносно особи міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області