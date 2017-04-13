На Харківщині через провину прораба покалічився неповнолітній

На Харківщині через провину прораба покалічився неповнолітній

09:50 13.04.2017
На Харківщині через провину прораба покалічився неповнолітній
Дергачівський  районний суд Харківської області підтримав позицію прокуратури та визнав винним 29-річного мешканця Зміївського району в експлуатації дітей, що спричинила істотну шкоду для здоров'я (ч. 2 ст. 150 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
 
Прокуратура довела у суді, що у 2013 році засуджений залучив до ремонтно-будівельних робіт на території одного із домоволодінь у Дергачівському районі 15-річного хлопця. Неповнолітній працював підсобником. До його обов'язків входив демонтаж старої будівлі - так званої літньої кухні. Коли хлопець розбирав стіни споруди,  на нього впала стеля. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження.
 
"Слід зазначити, що згідно з чинним законодавством підсобник не досяг віку, з якого дозволяється працевлаштування неповнолітніх. Крім того, прораб не забезпечив хлопця індивідуальними засобами захисту та не роз'яснив правила безпеки. Також у ході розслідування стало відомо, що підозрюваний залучав неповнолітнього до подібної роботи вже не вперше", - розповів В. Пісоцький.
 
Підозрюваний намагався уникнути покарання - переховувався від органів слідства та суду. Його неодноразово оголошували у розшук.
 
Прораб свою вину не визнав та відмовився співпрацювати зі слідством.
 
Потерпілий і досі знаходиться на лікуванні. Гроші за роботу він так і не отримав.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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